林口警分局為維護社會治安、交通與為民服務工作等，今(29日)下午3時在林口分局5樓禮堂召開9月份治安會議，由副分局長林輝良主持，席間林口區與泰山區公所也派代表與會，會議廣邀轄區民意代表、里鄰長、巡守隊、各機關代表、學校、公寓大廈管委會等代表與會，除落實警民合作外，也希望針對目前治安、交通與為民服務政策與執行面等，能透過會議平台提出更具體可行的做法，追求安居樂業的優質環境。

林口警治安會議各界踴躍提建言，齊心協力拼治安顧交通。(警方提供)

會議中偵查隊長薛光明也透過詼諧逗趣的影片，宣導目前詐騙集團常見詐騙方式，例如：猜猜我是誰、假藉檢察官名義與網路購物等，希望各與會代表，能將最新的反詐騙資料帶回宣傳，期能有效降低民眾受騙；另外，交通組長蔡順雍針對目前林口科技執法、路口大執法等重點工作與取締的情形，也逐一說明並呼籲用路人行經上述執法地點，應確遵交通規則，確保所有用路人的生命財產安全；另外稅捐稽徵處也派代表針對國稅、地方稅的定義與問題，提出相關業務宣導，而車輛牌照稅、房屋稅與地價稅等徵收方式也有更便民的線上申請方式，透過解說與影片呈現，讓民眾更了解繳納稅務的便利性。

會議期間，各里鄰長、公寓大廈、學校與機關代表等也針對所處附近的治安與交通等面向提出意見與經驗分享，分局針對會議所提列問題，也有專人逐一回答並限期完成，而這樣的社區警政亦符合治安問題導向與服務導向的精神。

林口分局副分局長林輝良表示，林口、泰山地區若加上外籍移工、流動人口等大約近25萬人口，治安與交通狀況也不單純，然而，林口警分局有信心提供民眾更優質的治安環境，不僅在重大刑案、民生案件及檢肅黑幫等不遺餘力，另針對轄內治安要點與交通熱點也依照現行實際狀況，規劃臨檢、路檢及守望等勤務，大幅降低相關事故的發生，期能營造並提供民眾更優質的生活環境。

(中時新聞網)