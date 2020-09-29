5G時代來臨，手機市場競爭也越來越激烈，手機品牌vivo繼9月推出首款搭載「微雲台影像系統」的X50系列5G手機後，今（29）日宣布10月1日將推出另一款高C/P值的平價5G美型機-vivo X50e，採「水滴」造型前鏡頭，提升整體螢幕佔比，背蓋為炫彩設計搭配菱形四鏡頭，美型機身相當吸睛，空機價13,990元，搭配中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信和台灣之星指定方案0元起，即日起至10/31前購買vivo X50e並上網登錄，還有機會將市價39,900元WINIX Master空氣清淨機帶回家。

vivo X50e共有兩色，左為水鏡，右為夜幕。（vivo提供／黃慧雯台北傳真）

vivo X50e配置6.44吋 FHD+ AMOLED 螢幕，搭配「水滴」造型前鏡頭，提升整體螢幕占比，支援NTSC 103%（typ）超廣色域，還原畫面真實色彩，並通過德國萊茵TÜV低藍光認證，可以開啟護眼模式，緩解長時間觀看螢幕的疲勞與不適。此外，vivo X50e機身背面導入炫彩設計，菱形鏡頭排列靈感來自於經典建築法國巴黎羅浮宮，四顆鏡頭如星辰排列，獨特造型更顯特別，支援螢幕指紋辨識功能。

vivo X50e配備3200萬高畫質前置鏡頭，結合AI自拍演算法，讓你在不同環境、不同背景下都可以拍出寫真級自拍，後置四攝鏡頭則是4800萬畫素f/1.79主鏡頭、1300萬畫素f/2.46人像及長焦鏡頭、800萬畫素f/2.2廣角鏡頭和200萬畫素f/2.4微距鏡頭的組合。

X50e也可讓使用者根據自身需求「修修臉」，自訂磨皮、膚色、美白、瘦臉、削臉、下巴、大眼、眼距、額頭、隆鼻、瘦鼻、長鼻、嘴形等13種美顏效果，達到媲美微整形效果；vivo獨家拍照指引功能，則針對自拍、日常、情侶、朋友、街拍、探店，運動、旅行等不同拍照需求，推薦最合適的POSE樣本，選擇樣本後，拍照界面將出現各式姿勢線框輔助，讓你拍照不再侷限老梗手勢，輕鬆變換各種拍照POSE。

vivo X50e擁有1/2吋感光元件4800萬主鏡頭和大光圈，可配合AI夜景智能演算法，識別不同光線環境，按下快門瞬間可急速拍攝12-16張照片合而為一，再通過多幀降噪技術處理，讓你拍出亮度更高、噪點更少，且明暗層次分明的璀璨夜景。另外vivo X50e也配備了「超級月亮」功能，使用主鏡頭和長焦鏡頭搭配AI強化技術，拍照時手保持穩定，就能達到最佳拍攝效果，完整捕捉又大又圓的月亮身影。

在5G時代，vivo X50e創新的環型天線技術為你帶來暢快的5G連線體驗，讓你觀看超高畫質直播時不卡頓，暢玩網路遊戲更順暢。手機支援33W閃充技術，以FFC演算法進一步縮短充電時間，並設計了省電引擎軟體，透過AI智慧判斷使用場景對功號進行優化，帶來更長久的續航體驗。

vivo Y20將於10月1日起同步上市，圖為星雲藍款式。（vivo提供／黃慧雯台北傳真）

根據GFK市調公司針對2020年8月台灣熱銷Top 20手機調查顯示，vivo Y系列就有兩支榮登熱銷寶座，為了再催買氣，vivo也將於10月1日再推Y20和Y20s兩款手機，兩款皆搭載6.51吋大螢幕、5000mAh大電量，並配備800萬畫素前鏡頭，後置三鏡頭分別為1300萬畫素主鏡頭、200萬畫素景深鏡頭和200萬畫素微距鏡頭。

vivo Y20 為4GB+64GB，售價4,990元，10月1日上市，搭配中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信和台灣之星指定方案0元起。vivo Y20s共有兩個版本，4GB+128GB版本售價5,990元，10月1日上市，搭配台灣大哥大獨家指定資費方案0元起；vivo Y20s 6GB+128GB版本售價6,990元，10月1日上市，10月中搭配中華電信獨家指定資費方案0元起。

至於消費者關心的保固，vivo也持續推出六大貼心售後保障，凡購機即可享「業界最長15日新品換貨」、「終身維修免費到府收送」、「終身免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費更換各兩次」、「終身免費手機健檢」、「長期方案始終如一」，讓使用者買得安心，用得也安心。

(科技)