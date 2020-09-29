高雄市政府力推「高雄厝3.0」，29日邀集高雄建築產業相關公會與「日本一般社團法人大阪府建築士事務所協會」六方簽訂合作意向書，礙於防疫，全程透過視訊見證。高市府期盼透過跨國合作模式，將高雄打造為零碳、智慧城市。

高市府2013年便與「日本一般社團法人大阪府建築士事務所協會」簽署MOU合作意向書以來，多次交流參訪下，雙方建立友好關係，2016年更二次進行簽署。中日營造商更於今年在中山、林森路口攜手興建「日航飯店（Nikko Hotel）」與「和陸寓邸」，為亞灣區再添觀光產業亮點。

大阪府建築士事務所協會長佐野吉彥表示，台日在地震、肺炎疫情時的互助情誼讓人難忘，雙方在建築、都市環境問題、災害對策之外，也針對許多社會課題共同切磋、成長迄今，期盼雙方攜手共創更美好的都市。

副市長林欽榮表示，此次簽署內容包含聯合國永續發展目標，強調智慧建築、永續建築環境、社區公共安全、營建與防災技術、綠建築技術、綠色能源及全齡化通用建築等各項創新技術的交流，要借鏡大阪零碳建築與智慧建築經驗。

因應新冠肺炎疫情帶來的家居需求，工務局也強調，將持續推動智慧建築創新設計，以產業發展、智慧防災及綠能為目標，10月5日將舉辦的「高雄疫情後建築環境轉型」國際論壇，現場也將透過視訊與多國專家學者交流，民眾更可透過網路直播參與聆聽。

(中時 )