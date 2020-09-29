捷克參議院議長韋德齊上月訪台，促進台捷人文科技交流，我政府將增加50名華語文獎學金名額，提供捷克學生來台學習，而這項計畫將於下一學年度（110學年度）啟動，並由成功大學、政治大學、東海大學、清華大學、靜宜大學、輔仁大學、中山大學等7所國內大學提供獎學金。

外交部政務次長曾厚仁表示，感謝7位大學代表，沒有他們積極參與，不會有今天的成果。這次華語文獎學金計畫是透過台捷大學以校對校方式提出，不僅包含專門研習華語的學生，也歡迎捷克在台灣的交換學生提出申請，我們希望捷克的學生作為台捷文化學術的橋樑，能夠積極分享在台所見所聞，深化兩國對彼此瞭解與交流。

曾厚仁進一步表示，希望在台捷深化交流的基礎上，有更多學校加入，不只跟捷克，也跟其他歐洲國家有雙邊交流，進一步擴大台歐關係。

捷克在台學生、政治大學國際研究英語學程碩士生Karolina Romanowska說，2017年她以交換學生身份來台灣，那時候就知道自己會再回到台灣，隔年果然又來到師大學習華語，「對我所認識的外籍學生來說，只要來到台灣就不會想要離開，我們會想盡辦法找到各種延長簽證的方式。」

她強調，在台灣上課遇到很多很棒的老師，台灣人也很熱情，願意用中文跟外國人聊天，就算中文說得不好也沒關係。最重要的是，很多人說美國是機會之國，其實台灣也是，不只是對學生而言，對於嚮往不同冒險體驗的年輕人更是如此。

(中時 )