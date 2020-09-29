國際美元轉弱，且外資偏匯入，尤其出口商拋匯出籠，新台幣升勢再起，但台股開高走低連動，漲幅受到壓抑，午後雖一度衝破29元大關，且尾盤央行仍進場調節後，升幅快速收斂，終場收在29.151元兌1美元，升值6.9分，台北外匯經紀公司成交量6.29億美元。

外匯交易員指出，美股雖大漲，主要亞股多收在平盤附近，台股也僅小漲4點，但新台幣因外資偏匯入，出口商月底加季底作帳拋匯量能出籠，激勵新台幣升勢仍強勁，午後又再度衝破29元大關，來到28.995元。進口商見機不可失，趕緊進場撿便宜買匯，以免又如上周漲到28元價位時，錯失機會沒買夠，也使得新台幣又回到29元。

外匯交易員認為，新台幣這次升勢基本上不如上周，目前看來老大（央行）沒有放手的意思，中秋節前只剩最後一個交易日，預料29元大關可守住，關注連假期間國際市場及外資的變化，決定下周新台幣匯率的動向。

(工商 )