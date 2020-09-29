倫元投顧分析師陳學進表示，台股29日開高震盪走低，終場上漲4.97點，漲幅0.04％，收在12,467.73點；櫃買指數則微幅下跌0.31點，跌幅0.19％，收在160.52點；三大法人進出方面，外資轉賣7.05億元，投信續買2.23億元，自營商續買3.88億元，惟外資法人於台指期買回1,888口多單，累計淨多單部位為23,537口，心態轉趨謹慎中性偏多。

儘管全球經濟受疫情干擾，但唯獨台灣整體經濟表現出色。外銷方面，生產、銷售與出口指標持續擴增。國內方面，則受惠振興消費政策發酵，零售及餐飲業營業額揚升，8月景氣對策信號亮出近半年來首顆綠燈，綜合判斷分數為26分，較7月大增5分，反映國內經濟正逐步回穩。在實質經濟面有力支撐下，台股可望迅速止穩上漲，後市仍震盪看多。

台股目前10日線、月線及季線等短中期均線呈蓋頭反壓，加上中秋節四天長假效應影響，在均線尚未扭轉前，預期指數將持續反覆震盪築底，建議投資人可以「高出低進」價差策略因應。

個股方面，本周納入投資組合的材料-KY，隨旺季需求加上新產能投產帶動，獲利大躍進，股價29日持續穩步攀升，配合趨勢走多向上，公司派及內資法人大戶偏多心態不變，且籌碼面、技術面均相對有利的條件下，後市仍有上漲機會可期。

選股方面，台股28日由聯電、世界先進、旺宏、華邦電等領軍，加權指數大漲229點後，29日立即陷入中秋節前指數量縮震盪整理局面。不過，國巨、聯茂、聚積紛紛出現止跌訊號，若後續強勢股能持續良性輪動上漲，後市仍持續看好。

(工商 )