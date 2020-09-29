華冠投顧分析師丁彥鈞表示，美股上漲帶動台股29日續彈，無奈早盤開高後就遭遇季線反壓，短線賣壓隨即出籠，終場加權指數上漲4點，以12,467點作收。

台股29日開高走低，主因除技術面上方季線壓力沉重，距離中秋連假也僅剩1個交易日，短線投資人提前避險賣出持股，後續可能再視情況買回，預估連假過後將會回復正常水準。

個股方面，本周納入投資組合的岱宇，跌深反彈，技術線型KD值出現黃金交叉，走勢轉強。

(工商 )