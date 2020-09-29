逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 17:272020/09/29 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，美股上漲帶動台股29日續彈，無奈早盤開高後就遭遇季線反壓，短線賣壓隨即出籠，終場加權指數上漲4點，以12,467點作收。 台股29日開高走低，主因除技術面上方季線壓力沉重，距離中秋連假也僅剩1個交易日，短線投資人提前避險賣出持股，後續可能再視情況買回，預估連假過後將會回復正常水準。 個股方面，本周納入投資組合的岱宇，跌深反彈，技術線型KD值出現黃金交叉，走勢轉強。 (工商 ) #岱宇 #華冠 #投顧分析師 #丁彥 #台股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美制裁中芯 半導體股漲迎轉單 04:102020/09/29 財經要聞 《晨間解盤》內資回歸電子 化解跌破危機(倫元投顧提供) 08:012020/09/29 財經 新創點餐系統iCHEF獲1.5億資金挹注 拚台股IPO 15:432020/09/29 財經 資金回流 湧入房市 15檔受惠股旺上旺 04:102020/09/29 財經要聞 全球存息策略 不畏美股拋售潮 04:102020/09/29 投資理財 中芯股價 恐重挫4成 04:102020/09/29 財經要聞 《科技》iCHEF獲1.5億元增資 3方向強身力拚IPO 15:402020/09/29 財經 《台北股市》美股隊長續衝 進取12500關 09:552020/09/29 財經 美股基金失血 新興亞股維穩 04:102020/09/29 投資理財 《盤後解析》台股受抑 多頭觀望 14:492020/09/29 財經 財經熱門新聞 台積電5奈米趕貨 華為絕版晶片數量驚人 EUV成決勝關鍵 - 財經 遭美斷貨晶片就打造陸供應鏈 華為曝1年前大動作 - 財經 投信史上最大罰度 街口董事胡亦嘉遭解職 - 財經 - 工商 核電轉機？韓製小型反應爐獲美認證 2029年運行 - 財經 黃金狂牛向前衝！ 瑞銀喊買 曝年底前驚人價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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