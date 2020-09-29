市場研究機構IDC發佈調查報告，台灣第2季投影機及顯示器在疫情衝擊下，與去年同期相比，投影機市場下滑18％，顯示器則是成長22％，呈現兩種不同走勢。各品牌中，ViewSonic則雙雙交出亮眼成績，其中，投影機與市場負成長相反，逆勢大幅上揚135％；顯示器成長108％，大幅超越市場。

ViewSonic台灣區總經理黃金得表示，「解決使用者痛點的產品規劃」是ViewSonic 過去一年來，突圍市場創新高的主因。以投影機為例，看好行動網路結合數位影音的應用需求，推出領先全球的LED光源核心技術投影機，一舉解決傳統投影機壽命、影音、連線及移動的使用痛點，再加上疫情開始以來行動教學的推波助瀾，ViewSonic LED投影機在電商投影機銷售更是高居第一。

LED投影機的優勢正逐漸被消費者接受，也反應在不同光源投影機的增長趨勢。去年同期，LED光源投影機約佔整體市場的19％，今年第2季已達28％，成長態勢明顯。傳統燈泡投影機佔比則從76％下滑至61％。在傳統燈泡投影機快速衰退，加上ViewSonic領先全球的數位白板軟硬體整合方案，以及近期剛推出的LED超大尺寸（108～216吋）顯示器新產品軟硬體精兵出擊，LED投影機在今年預計會持續快速成長，明年目標挑戰市場冠軍。

顯示器的增長主要歸功於電競顯示器的大幅成長，尤其疫情讓宅經濟商機發酵，促使電競遊戲市場更加熱絡。黃金得表示，電競顯示器在第2季有重大突破，與去年同期相比成長近11倍，電競顯示器除了頂級專業的 Elite系列機種外，也導入高更新率、AMD FreeSync，及1ms MPRT反應時間等，同樣有電競靈魂，價格卻更親善的VX系列，讓消費者有不同選擇。

(時報資訊)