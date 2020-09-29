台中巨蛋以天空迴廊-運動公園-世界地標-市民樂園為主軸，象徵台中巨蛋與環境相融合。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中巨蛋預計2022年5月動土，明確期程規畫及及交通疏運、停車空間、商業模式等問題的具體措施，29日引起藍、綠市議員高度關切；綠營江肇國等針對巨蛋使用文教用地興建場館及商業用途等提出質詢。市府強調，全都有周全配套措施，興建巨蛋合法也合規。

台中市議會定期會29日針對台中巨蛋體育館爭議，由運動局、都發局及教育局提出專案報告。會中就總經費65億元，文中小6用地6.9公頃，才留0.5公頃象徵性當實驗小學等，要求市府應負起責任，莫將競圖爭議跟土地使用問題，又丟給下一個市府。

市議員蕭隆澤、江肇國、李天生、黃健豪、周永鴻等人，關心巨蛋合法性及巨蛋建築物所占基地面積等。都發局表示，台中巨蛋並非依據「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」規定開發，是依據「台中市都市計畫細部計畫」及「促進民間參與公共建設法」相關規定興建營運。

市議員謝明源、陳淑華、黃守達、陳政顯說，台中巨蛋歷經3任市長，市民等待10年的台中巨蛋與澳洲達令港市民中心「撞臉」，這樣的台中巨蛋總預算65億元，設計費用花費高達1億多元；花鉅額經費國際競圖結果，卻引發外界質疑有複製疑義，中市政府能接受這樣的結果嗎？

市長盧秀燕說，隈研吾是世界知名建築師，他的作品是全世界都肯定的，他自己的作品相似，就是建築師個人風格並非抄襲，就像梵谷的畫有自己的風格一樣；台中巨蛋首獎作品是經過全世界公開徵選，公平且公開透明。

針對議員關心台中巨蛋周邊交通動線及停車空間議題，市府表示，將妥善規劃，預定2022年7月辦理動土典禮，2026年完工並於2027年試營運。

(中時 )