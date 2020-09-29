嘉義市30歲蔡姓男子，疑似對承租住家一樓店面的花店老闆娘心懷不軌，28日下午趁被害人上厠所時，強行侵入以手指性侵得逞，因被害人的呼救聲被鄰居、顧客發現報警，蔡男當場被逮捕，嘉義地檢署以嫌犯有逃亡之虞，又和被害人是房東房客關係，恐有再犯之虞，今29日聲請羈押獲准。

檢方表示，被害人和嫌犯相差10多歲，1年多前承租嫌犯住家樓下經營花店做生意，蔡嫌昨下午趁被害人到房屋後方上廁所時，強行打開厠所的門，不理被害人的極力反抗、大聲呼救，在空間狹小的厠所內一再對被害人上下其手，甚至以手指性侵得逞。

性侵過程中，有顧客上門要買東西，卻找不到老闆娘，隔壁鄰居主動幫忙找人，走到店家後方厠所就聽到被害人的呼救聲，和顧客馬上報警，警方第一時間趕到，立刻依妨害性自主罪嫌將蔡嫌逮捕。

由於蔡嫌就住在店家樓上，卻選在大白天犯案，罪行重大，檢方深夜複訊後，依蔡男恐有再犯及逃亡之虞向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

(中時 )