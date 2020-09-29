侯友宜在全國第一座設在工業區內的五股五權公托中心和小朋友一起塗鴉。（戴上容攝）

新北市第74家林口西林公共托育暨市民活動中心、圖書閱覽室以及第75家五股區五權公共托育中心29日同步歡慶開幕，新北市長侯友宜到場剪綵表示，新北市已開幕75家公托，可托育4067個孩子，未來4年內還要再拼60家公托，年底前擬再增加15間。

社會局29日下午舉行林口西林公共托育、五股公托開幕典禮，幼兒們帶來可愛舞蹈熱場，侯友宜、立法委員洪孟楷、新北市議員蔡淑君到場剪綵，其中有對父母說「終於看到侯友宜」特地請侯友宜抱抱孩子，侯友宜環抱孩子露出慈愛眼神，氣氛溫馨。

侯友宜表示，林口公有零售市場大樓特地打造成多功能大樓，一樓為現代化市場，二樓為林口西林公托中心，三樓則是圖書閱覽室，其中公托中心特別引進日本早稻田大學前橋明教授設計的嬰幼兒運動體能教室，設置運動跑道讓孩子從小打好體能基礎。

林口公有零售市場三樓圖書閱覽室則與一樓的公有零售市場結合，成為滿室書香的「閱讀餐廳」，為大小書蟲準備琳瑯滿目的書香美食，閱覽室一旁則為林口西林市民活動中心，未來將舉辦各式課程講座、活動，提供居民情感聯繫的好去處。

侯友宜指出，新北市自2011年起至今，設置75家公共托育中心，其中五股五權公共托育中心是少數位於工業區的公托中心，未來會要求企業，結合工業立體化回饋，開放更多公益空間，打造讓家長可兼顧職場工作和幼兒照顧的公托場所。

社會局長張錦麗表示，五股五權公共托育中心可收托45名0至2歲嬰幼兒，林口西林公共托育中心可收托75名0至2歲嬰幼兒，即日起至10月14日下午5點開放報名，10月16日上午10點辦理抽籤、下午2點公告。

(中時 )