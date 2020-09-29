光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫建議，站著烤肉比較不會傷到腰。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

中秋烤肉已成為全民運動，不過大甲光田綜合醫院骨科部醫師嚴可倫指出，由於烤肉姿勢不良，每一年中秋後總有腰痛不堪而求診的病人，他建議民眾可架高烤肉架，座高椅或站著烤肉才能減少彎腰，避免一覺醒來疼痛難耐。

嚴可倫表示，市售傳統烤肉架高度非常低，民眾坐在小板凳或席地而坐，形成一個「膝蓋比髖部(屁股)高」姿勢，導致身體呈現往前駝背、彎腰的姿勢以維持平衡，此時椎間盤壓力就會爆增。

當持續同一姿勢烤肉一整晚，或以錯誤姿勢搬東西，例如烤肉常搭配的整箱啤酒、一大桶汽水或裝滿木炭超重烤肉架，對腰椎都是嚴重傷害，因此造成烤肉後出現群體腰痛的病人。

嚴可倫建議，民眾可提高烤肉架與椅子高度，烤肉架可和腰同高，讓坐姿呈現「髖比膝高」姿勢而減少彎腰，或者乾脆站著烤。若無法加高烤肉架，可挑選加長版烤肉夾，如此一來，還是可選擇坐高椅子，也順便避免近距離吸入太多油煙與炭灰。

嚴可倫提醒，曾有腰傷、灌過骨水泥或已確診為椎間盤突出病友，要避免彎腰烤肉來考驗自己的腰力；另外，如果民眾無法避免前傾彎腰烤肉，一定要隨時站起身活動筋骨，避免長時間單一姿勢不動，才能有效減低腰椎的負擔與腰痠背痛風險。

(中時 )