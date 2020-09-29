金管會證期局29日發布「鼓勵投信躍進計畫」認可名單，國泰、復華及富邦等三家投信事業入榜！證期局指出，今年比去年少一家元大投信，符合躍進計畫一定條件者，得適用各項優惠措施。

證期局表示，國泰投信符合基本必要條件、三面向及其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可適用基本優惠措施及兩項選擇優惠措施；復華投信及富邦投信符合基本必要條件及三面向，可適用基本優惠措施並適用一項選擇優惠措施。

三家投信事業均適用基本優惠措施，即得申請募集不受現行相關投資有價證券之種類、範圍及比率規定限制之投信基金，以及得申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理之ETF，不以國內成分證券ETF為限。

國泰投信選擇適用送審之投資海外的投信基金，申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日，以及在符合相關法令規範下可再提出其他優惠或便利措施。

復華投信選擇適用送審之投資海外的投信基金，申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日。

富邦投信選擇適用在符合相關法令規範下可再提出其他優惠或便利措施。前開優惠措施有效期間為1年，自109年10月1日至110年9月30日止。

證期局指出，上述三家投信事業均符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失之「基本必要條件」、面向一「投研能力」、面向二「國際布局」及面向三「人才培育」，另國泰投信符合「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」，如截至2019年底，母公司國泰金控委託國泰投信全權委託（含類全委保單）金額逾新臺幣3千億元、國泰投信子公司擔任普通合夥人之「國泰永續私募股權基金有限合夥」，2019年度投資國內太陽能發電廠20億元，支持綠色產業發展。

金管會期勉國內投信事業持續強化自行投資研究能力、開拓發展國際性業務、積極培育資產管理人才，推動我國投信產業正向發展，建構良好且具潛力的資產管理產業環境，增進我國資產管理產業之整體競爭力。

(工商 )