又有一高獲利、高股價申請上市！證交所表示，穎崴（6515）於今（29）日送件申請股票上市，為今（109）年度第10家國內公司申請股票上市。穎威今日於興櫃收盤成交參考價為410元上漲0.96％，等於是未來台股，將有望再增添一檔400元級高價股。

穎崴科技公司負責人為王嘉煌，公司實收資本額3.06億元，主要產品包括半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組；108年稅前純益6.94億元，每股稅後盈餘（EPS）為19元。

(工商 )