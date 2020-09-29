穎威申請上市 又一400元級高價股報到 17:302020/09/29 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 又有一高獲利、高股價申請上市！證交所表示，穎崴（6515）於今（29）日送件申請股票上市，為今（109）年度第10家國內公司申請股票上市。穎威今日於興櫃收盤成交參考價為410元上漲0.96％，等於是未來台股，將有望再增添一檔400元級高價股。 穎崴科技公司負責人為王嘉煌，公司實收資本額3.06億元，主要產品包括半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組；108年稅前純益6.94億元，每股稅後盈餘（EPS）為19元。 (工商 ) #穎崴 #穎威 #申請上市 #元級 #高價股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抽中一張賺15萬！汎德申購將截止 凍資逾522億 09:042020/09/29 財經 因華新藥報喜 營運添柴火 04:102020/09/29 證券．權證 吉利汽車通過科創板上市申請 擬募資人民幣200億 21:392020/09/28 財經 陸港觀盤－香港證券交易市場 現結構性改變 04:102020/09/29 全球財經 汎德申購今截止 凍資飆500億 04:102020/09/29 財經焦點 台商回臺 穎崴科技砸32億楠梓設半導體中心 11:372020/09/29 財經 徐榛蔚同意申訴停權案 國民黨近500黨代表連署風暴有解 16:502020/09/29 政治 近500黨代表連署籲重審徐榛蔚停權案 黨中央急滅火 13:462020/09/29 政治 新浪達成私有化協定 盤前股價一度大漲11％ 21:392020/09/28 財經 《電腦設備》微軟、SAP助陣 緯穎擁3優勢出征全球 14:152020/09/29 財經 財經熱門新聞 台積電5奈米趕貨 華為絕版晶片數量驚人 EUV成決勝關鍵 - 財經 遭美斷貨晶片就打造陸供應鏈 華為曝1年前大動作 - 財經 投信史上最大罰度 街口董事胡亦嘉遭解職 - 財經 - 工商 核電轉機？韓製小型反應爐獲美認證 2029年運行 - 財經 黃金狂牛向前衝！ 瑞銀喊買 曝年底前驚人價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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