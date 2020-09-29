大梨山地區原有13處垃圾瀑布，清潔人員垂降陡峭的邊坡，將垃圾打包清運。（台中市政府提供／王文吉台中傳真）

台七甲66.5K旁的松茂林道也遭人棄置垃圾，廢棄物沿駁坎向下蔓延。（王文吉攝）

大梨山地區耗時3年清完13處垃圾瀑布，並於髒亂熱點處裝設監視器，不料台七甲線水簾洞邊坡27日下午又遭農友丟包廢棄物。和平區清潔隊代理隊長陳海光痛心表示，再多的經費及防護設計，比不上無良又自私的行為，將查察後依規定開罰，籲農友共同維護乾淨的環境。

監視器畫面顯示，穿著黑色雨衣農友駕駛農用搬運車來到台七甲線73.5k水濂洞路旁，後車斗堆疊滿滿農業廢棄物。農友刻意將搬運車停放在銀色轎車前方掩護，隨即快速將袋裝廢棄物丟下邊坡，短短45秒猛拋22包，清空後車斗後，接著若無其事駕駛空車迴轉離去。

和平區清潔隊代理隊長陳海光表示，過去從小貨車車牌就可循線找到當事人開罰，這次農友駕駛沒有懸掛車牌的搬運車，且當時細雨綿綿，農友刻意穿雨衣偽裝，顯然有備而來，追查難度較高，已將影片提供梨山派出所調查。

陳海光強調，清運垃圾均有固定時間，且並未拒收農用廢棄物，民眾可能時間無法配合，貪圖一時方便，趁晚上或假日，選定下方沒有民宅、果園的邊坡棄置，目前有6處髒亂熱點設置監視器，但仍有民眾無視，非常痛心。

和平區公所表示，今年爭取環保署補助約426萬元加速福壽山垃圾轉運站及垃圾瀑布清運作業。針對大梨山地區6個違規熱區，除佈設圍籬阻隔設施，並裝設移動式監視器蒐證，也派員加強巡查，呼籲民眾做好垃圾分類與回收，交由清潔隊處理，勿以身試法，破壞環境。

(中時 )