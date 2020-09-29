◎7旬婦組非法看護集團 急診室內狂發名片

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊獲報，有非法外籍看護集團在高雄各大醫院出沒、發名片。高雄地檢署歷經半年喬裝跟監，成功逮獲70歲吳姓老婦主嫌、3名仲介下線及7名失聯移工，檢方也對吳婦以意圖營利而媒介外國人非法工作提起公訴。

◎健保費漲定了 陳時中提兩看法

健保費率、就醫部分負擔的調漲是否已勢在必行？衛福部長陳時中今在立法院備詢時指出，健保是種保險，依法須量能付費、收支平衡；且隨疫情升起，有聲音認為投資健康是「最重要的事」，未來要採何種方式達到公平且適當的調整，讓健保能永續，這是衛福部的方向。

◎秋節前夕食安出包 瓦城、壽司郎挨罰

食藥署今天公布地方人氣觀光景點美食餐廳稽查結果，選定全台人氣觀光景點自4月起至七月進行稽查，共查核一百六十四家業者，發現知名餐廳壽司郎、小蒙牛、瓦城、千葉火鍋都不合規定，各被裁處六萬及十二萬元罰緩。

◎用舌尖遊日本 Buffet端出和牛料理

哇，排骨酥麵豪華變身戰斧排骨酥麵，而街頭庶民小吃蚵仔麵線升級為「蠔享吃麵線」，飯店Buffet餐廳迎接連假偽出國商機，端出暖暖和牛壽喜燒、關西的章魚燒，並且把台灣小吃華麗升級，希望用美食撫慰飛不出去的心。

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(中時新聞網)