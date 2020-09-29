高姓女子不滿蘇女口出惡言，2018年3月，另外找了4人將人押走，分別以呼巴掌、球棒毆背、狗繩綁手、塑膠袋套頭、登山杖打腿等招數虐待蘇，逼簽4萬元本票，又持蘇女提款卡領8300元供眾人朋分，士林地院審結，高女以及另外4名共犯，依妨害自由罪分別判處有期徒刑10月到1年6月不等，可上訴。

28歲高女不滿蘇女辱罵21歲許女「下海」、「婊子」、「作酒店」，找來另外25歲葉姓、方姓、胡姓男子，趁蘇凌晨2點多下班，將人強押到住處施以凌虐，「順便」連高女的同事都一起押走，恫嚇「敢報警就埋了」，接續以球棒毆打蘇女背部，狗繩綁著手，限制她行動，再以塑膠袋套頭、登山杖打腿等方式，最後拿走蘇女的提款卡提領現金。

蘇與女同事遭囚禁數小時，直到蘇簽下4萬元本票後被釋放，隨即前往警局報案，高等人只有承認動手毆打，否認有恐嚇取財，辯護人更說，拘禁的地方人進進出出，隨時都可以離開，並沒有限制被害人的行動。

判決指出，蘇的女同事作證說，有詢問高女是否可以先離開，卻被眾人拿走行動電話帶到住處，她看到門口站著3、4名男子，擔心會到工作的地方找她，也不敢離開。合議庭認為，凌晨被眾人押往住處，足見高女與朋友以人數優勢，言語完全壓制，嚇得蘇與女同事不敢逃跑，已犯妨害自由等罪。

合議庭依下手輕重量刑，主謀的高姓大姐頭判處有期徒1年，遭辱罵婊子的許女在旁觀看卻沒有動手，判刑10月，動手的葉男、方男、胡男分別遭判處徒刑1年、1年6月、1年2月。

(中時 )