享譽國際的小提琴家陳銳，在台停留超過一個半月了，他表示，這是他從小搬到澳洲之後，在台灣停留最長的一段時間，這段日子，他學了一些台語，並加強國語，在大師班上，自在以英語、國語和學員交流。

「謝謝大家來聽我的音樂會的台語要怎麼說？」「你可以說：『多謝大家的捧場。』意思是thank you for your support（謝謝你的支持）。」陳銳向採訪記者詢問台語句型，努力揣摩台語音調，如同音樂演奏，有高高低低的音高，也像是牙牙學語的嬰孩，不斷重複剛學會的句子。

陳銳表示，他對台語其實並不陌生，「小時候舉家搬到澳洲，爸媽有時要講一些不讓小孩子知道的事，就會以台語交談，我為了聽懂他們在說什麼，每次看到電視上的布袋戲，都會用力聽對白，練台語聽力。」

陳銳表示，和學語言一樣，在音樂演奏上的表達，他十分重視觀眾聽見的聲音，和他自己所演奏的聲音，是否一致，「這是學音樂的人需要注意的一點，在耳邊聽到的樂器聲，和觀眾聽到的聲音，不見得一致。」

為此，陳銳表示，他的母親是他最好的聽眾，從小到大，在不同的練習、演出場所，扮演他的另一對耳朵，「學音樂的人，不只是拉給自己聽，在小琴房練的聲音、家裡客廳的聲音、兩千人的音樂廳，都有所不同，加上空氣的溫度、濕度，當天的狀態，還有上台的膽量，都會影響演出表現，是演奏家時時面對的挑戰。」

陳銳近期演出，將於10月4日，在台北國家音樂廳登場，演奏曲目為韋瓦第《四季》。

(中時 )