享譽國際的小提琴家陳銳,在台停留超過一個半月了,他表示,這是他從小搬到澳洲之後,在台灣停留最長的一段時間,這段日子,他學了一些台語,並加強國語,在大師班上,自在以英語、國語和學員交流。

「謝謝大家來聽我的音樂會的台語要怎麼說?」「你可以說:『多謝大家的捧場。』意思是thank you for your support(謝謝你的支持)。」陳銳向採訪記者詢問台語句型,努力揣摩台語音調,如同音樂演奏,有高高低低的音高,也像是牙牙學語的嬰孩,不斷重複剛學會的句子。

陳銳表示,他對台語其實並不陌生,「小時候舉家搬到澳洲,爸媽有時要講一些不讓小孩子知道的事,就會以台語交談,我為了聽懂他們在說什麼,每次看到電視上的布袋戲,都會用力聽對白,練台語聽力。」

陳銳表示,和學語言一樣,在音樂演奏上的表達,他十分重視觀眾聽見的聲音,和他自己所演奏的聲音,是否一致,「這是學音樂的人需要注意的一點,在耳邊聽到的樂器聲,和觀眾聽到的聲音,不見得一致。」

為此,陳銳表示,他的母親是他最好的聽眾,從小到大,在不同的練習、演出場所,扮演他的另一對耳朵,「學音樂的人,不只是拉給自己聽,在小琴房練的聲音、家裡客廳的聲音、兩千人的音樂廳,都有所不同,加上空氣的溫度、濕度,當天的狀態,還有上台的膽量,都會影響演出表現,是演奏家時時面對的挑戰。」

陳銳近期演出,將於10月4日,在台北國家音樂廳登場,演奏曲目為韋瓦第《四季》。

(中時 )