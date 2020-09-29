梁姓男子前年砍殺母親37刀後切下頭顱，從12樓住處拋下，一審判 他無期徒刑，但台灣高等法院，卻根據醫院鑑定，認定他殺人時因吸 毒導致無辨識能力，20日逆轉改判無罪，責付給桃園市府衛生局，檢提上訴後，最高法院火速撤銷。

最高法院撤銷關鍵是，梁吸食的是卡西酮為新興中樞神經刺激物質，因此台大醫院鑑定說「不排除」他殺母是藥效最強的時侯，但他吸食安非他命及多項毒品，是否因吸食卡西酮致無辨識力，有待進一步鑑定，也要確定「何時吸毒」這是重點。

其次，梁長期吸毒包括安非他命並喝酒，到底是不是因喝酒加吸毒，或因為卡西酮毒性太強，有沒有「原因自由行為」的適用須調查；他自己供詞知道他長期吸毒會知道行為錯亂，那就要再調查。

另外，高院不付保安處分部分認為，先前已有勒戒，但高院稱的毒品勒戒部分，梁是吸食卡西酮，有沒有必要監護宣告、勒戒也待審酌，當初勒戒有沒有處理「卡西酮」

35歲的梁男是家中老么，2018年10月18日晚間施用安非他命毒品後 突然捉狂，拿刀朝67歲的母親猛砍，再將斬下的頭顱拋下樓。一審桃 園地院依桃園療養院精神鑑定，認為梁行凶時辨識能力降低，加上姊 姊替他求情，依殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑。上訴後，高等 法院另委託法務部法醫研究所及台大醫院精神鑑定，結果卻大逆轉。

高院指出，鑑定結果顯示，梁男在行為時處在卡西酮類物質作用的 最高期間，導致他已欠缺辨識行為能力，依刑法19條，梁男因精神障 礙致不能辨識自己的行為違法，依法不能處罰，因此改判無罪。合議 庭表示，梁男是欠缺辨識行為能力而殺人，應對他施以相當的治療， 依照《精神衛生法》將他責付給桃園市府衛生局，以維護社會安全。

桃園衛生局人員接回梁男，轉送療養院身體檢查，不過因 梁另犯傷害罪，去年3月遭桃園地院判處拘役55日確定，梁未聲請易 科罰金得坐牢，不到半小時就由桃園地檢署法警押往桃監執行。

(中時 )