作家黃春明的長篇小說《龍眼的季節》何時付梓？一直是書迷關心的議題之一，今天（29日）黃春明出席宜蘭大學「黃春明研究中心」揭牌時，聽到問題忍不住大笑說：「麥擱問啦！」他說：「再讓我打拚一下，這一定要寫！」

黃春明8歲喪母，在母親彌留之際，因肚子餓和弟弟去撿龍眼，對母親最後說的一句話就是「我撿了那麼多龍眼子。」他記得自己的生日，但記不起媽媽過世的日子，只知道「是龍眼很多的那天。」想寫《龍眼的季節》在心中深藏多年。

今天他受訪時說：「老了，孤獨很好，特別是對創作。」但當問及「老師，你的《龍眼的季節》什麼時候會寫好？」黃春明忍不住大笑，直呼「麥擱問啦！」頻說「這我現在不敢講，我不敢講。」

黃春明說，《龍眼的季節》是他最早就想寫，這幾天也一直再想，可是又忽然「冒出很多東西出來。」讓這篇小說耽擱至今；《龍眼的季節》寫的是他小時候，「但我不會寫這是我。」因為如果寫的是自傳，都會誇自己好，其他人好壞也都會寫，怕自傳中所提及的親戚等人物因此感到不舒服，才以小說形式書寫。

黃春明說，作者沒有讀者的話，作者也沒有意義，現在不但有讀者，還有學校重視他的東西。宜蘭大學成立「黃春明研究中心」，黃春明認為，對他的鼓勵很大，要還這個人情債就只有繼續書寫。

(中時 )