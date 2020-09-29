黎明技術學院與新北高工今天在黎明技術學院的體育館進行一場別開生面的特奧籃球表演賽，黎明技術學院5位選手中就有4位特奧籃球國手，而新北高工的5位選手中就有3位特奧籃球國手，7位國手都是2020東亞區特奧籃球國家代表隊成員，甚至未來在2023年有機會進軍在德國柏林辦理的夏季特殊奧運會為國爭光。

黎明技術學院表示，特殊奧運是針對特殊學生，及成人所設計國際通用的全年性運動訓練及競賽計畫，運動能促進大腦神經連結，還能刺激腦神經細胞增長，強化大腦功能，對於記憶、應變能力和理解整合力都有幫助，特奧籃球是其中非常受歡迎的運動項目之一。

黎明技術學院校長林明芳表示，國際扶輪3490地區新北市第六分區（林口、五股、五股金鐘、新北市新世代、林口幸福扶輪社）得知這樣對於特殊生有幫助的運動，為推展公益理念，捐贈15萬元支持黎明技術學院推動特奧運動，鼓勵這些特奧運動員積極向上、爭取榮耀。

林明芳表示，黎明技術學院今年成立特奧運動代表隊，是全國唯一與中華台北特奧會簽約的大學，為這些特奧運動員在高中畢業後，提供既能打球又能升學，同時可以學習一技之長的機會，黎明技術學院設立體育發展中心，提供選手專業訓練環境，透過各項運動來協助特殊生增強體力，改善生活能力，並且讓特殊生融合在團體、比賽裡，加上在學校專業技能培養下，同時可以習得一技之長貢獻社會。

林明芳表示，感謝國際扶輪社3490地區新北市第六分區、新北市政府、中華台北特奧會、新北高工對於學校的支持與肯定，希望未來黎明技術學院不只成為新北市特奧運動員持續運動升學、習得一技之長的大學，更是全國特奧國手的培育基地。

新北市政府體育處說，特別感謝國際扶輪3490地區新北市第六分區的總監、社長及社友們，發揮愛心樂善好施，尤其能看到特殊生的需要，慷慨捐贈推動特奧運動實為難能可貴。

(中時 )