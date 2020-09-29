受到少子化及人口外流影響，屏東總人口數逐年下滑，為鼓勵青年返鄉就業，屏東縣政府推出好貼薪政策，截至目前已有247人領取獎助金，成功吸引北漂遊子返鄉就業。

屏縣府勞動暨青年發展處長黃鼎倫指出，只要戶籍遷移至屏東並於屏東工作者，或原設籍屏東，並從外地返鄉工作者，勞保投保薪資達2萬8801以上，醫事人員達3萬3301元以上，受雇同一事業單位工作滿6個月及12個月，就能獲得6萬元穩定就業獎助金。

且由於今年受到新冠肺炎疫情影響，使得剛步入職場的應屆畢業生求職不易，為此，針對年滿15歲至29歲的畢業生，只要設籍屏東且在此工作，連續受雇同一雇主滿180日，就能從次日起開始列計好貼薪穩定就業時間，等於只要再連續穩定就業滿6個月，投保薪資每月達基本工資，就能請領1次獎助金3萬元。

黃鼎倫強調，政策主要希望雇主能以高薪留住人才，讓在地人不用遠走他鄉，回到生長的地方就業。

來自三地門的伐法巫妮˙芭琳摩岱，長期在北部從事護理工作，獲悉縣府鼓勵北漂遊子返鄉，於是上網找了社區文化健康站職缺，舉家南下，順利任職滿1年，也領到獎助金，透露會將這筆錢拿來購置筆電，讓工作更順手，這段時間她也深深感覺到「回家真好」。

(中時 )