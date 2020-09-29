華碩（2357）宣布首家南台灣旗艦店選定高雄火車站前建國商圈，於29日正式開幕，為ASUS繼台北三創、台北八德後的第三間旗艦店，除針對不同系列的產品設立體驗專區，現場並有專人詳細介紹產品並提供操作教學服務，未來也將陸續推出VIP新品鑑賞會、ASUS VIP會員專屬健診服務等活動，為商圈注入活水、帶動人流翻倍。

華碩筆電產品持續在台拿下亮眼銷售成績，除電競筆電在台已蟬聯18季的市占之冠，家用筆電銷售更自2003年起、已連續17年穩坐台灣市占第一。

近年華碩持續在台建置新零售及強化體驗服務的專賣門市，除旗艦店外，全台25家華碩專賣店門市皆採用O2O智慧零售系統，結合線上線下金流、物流、庫存，讓消費者能不受時間與空間限制，體驗購物零時差。

華碩聯合科技產品處長陳怡君表示，透過高雄站前旗艦店的成立，華碩希望讓更多的消費者能夠走進建國商圈，藉此帶動商圈買氣成長5成。先前在試營運期間，該店也已明顯為商圈注入活水，帶動人流翻倍成長。

為歡慶ASUS高雄站前旗艦店開幕，華碩也推出多項現場購機好禮大方送活動，包括即日起10月31日為止，購買 ZenBook系列筆電即贈送時尚筆電包乙個，購買ASUS VivoBook系列即贈幻彩提袋及VivoBook潮流貼紙。此外，前20名購買ZenBook／ASUS VivoBook系列筆電的消費者還加贈電影票一張。

購買ROG G系列電競筆電，即贈ROG信仰超值組（含ROG限量筆記本+ROG清潔組+ROG口罩套），購買ASUS TUF Gamig FA／FX系列電競筆電，即贈送ROG信仰隨行組（ROG清潔組＋ROG口罩套）。另購買ASUS桌上型電腦S系列指定機種（包括S640MB／S641系列／S340MF／S700TA／S300系列／S500SA），即贈送32G金條造型隨身碟乙個。

ASUS高雄站前旗艦店亦加碼同步展售ROG三款電競周邊新品，包括採用專業16,000 dpi、400 ips光學感測器的「ROG Strix Impact II Wireless電競滑鼠」，與配有軍用級奈米塗層的「ROG Scabbard II 電競桌墊」，及可容納一台17吋筆電、內部空間達22公升的的「ROG Ranger BP2701電競背包」。

(工商 )