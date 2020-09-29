「綠地」、「捷運」對房價增加多少價值？根據樂居網以資料庫據統計顯示，台北市同時兼具萬坪公園、鄰近捷運的房價，成交單價比周邊行情高出24％，如果是面對公園第一排，成交行情會高出區域房價68％。

樂居網創辦人李奕農表示，公園在都市中價值性高，如紐約的中央公園和倫敦海德公園，在台北購屋，最重要的兩大要件就是公園和捷運站，綠地面積愈大，對房產創價的功能性愈被彰顯，而台北市有1,136個大大小小的已開闢綠地，真正被台北市政府劃定為公園的有682座，面積達1萬坪以上的有36個，台北市有72個捷運站，同時兼有萬坪綠地以及鄰近捷運條件的僅有九個，在稀有性加持下，房價比較高，保值性也比較好。

鄰近捷運的九個大型萬坪綠地中，住宅大樓房價最高的是國父紀念館，周邊生活圈每坪130萬元，其次為象山公園，每坪120萬元；大安森林公園則以近每坪百萬元排名第三。

不過若以面公園社區來看，房價則充滿創造性，若為高端豪宅規劃則能創造最高超過180％的房價，以台北市主要大型綠地來看，植物園周邊因有豪宅「松濤苑」，面公園社區高出區域行情183％；大安森林公園則有「頂高麗景」、「安峰」、「勤美璞真」等豪宅，面公園社區也高出區域行情94％；碧湖公園則因有「碧湖畔」、「樸山水澗」等豪宅，面公園社區高出區域行情84％。

不過其他面公園社區創價性，則約在一至二成左右，例如榮星花園面公園社區高出區域行情23％、大湖公園高出17％、象山公園高出7％等。

(工商 )