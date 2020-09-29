說起韓國泡麵，每個人一定都有一種口味是你的心頭好。韓國泡麵之所以吸引人，它久煮不易爛的麵體是一大重點，麵條Q彈有嚼勁，老饕級的吃貨甚至會放入一片起司與一顆蛋，再搭配各種風味的湯頭，實在會讓人一口接著一口停不下來。

放眼望去，韓國泡麵口味眾多，如果你單單只知道一個「辛拉麵」那就太弱了。今天我們就來盤點哪10種韓國泡麵，你非吃不可！

》NO.10 農心 辣味海鮮刀削麵

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刀削麵是它非常厲害的地方。一樣有濃濃的海鮮味，微辣的湯頭配上超Q的麵條，宵夜來一碗，超級放鬆又享受。

》NO.9 農心 浣熊香辣海鮮炒烏龍麵

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麵條比一般其他麵體再粗一點；麵煮熟後將水倒掉，加入內附的料包，整體吃起來有滿滿的海鮮味，重點是裡面還有超可愛的浣熊魚板，香辣又帶點甜的風味，讓人越吃越涮嘴。

》NO.8 三養 火辣雞肉風味鐵板炒麵

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平常沒吃辣的朋友要小心食用！裡面的辣醬看似沒什麼殺傷力，但當你全部倒入拌勻後，那陣陣的辣感實在不是開玩笑的；若是你也愛辣，倒是試一試它的威力。

》NO.7 八道 海鮮湯麵 / 炒碼麵

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常看韓綜的朋友，一定對李連福不陌生。這款泡麵是由李連福主廚研發、代言，素有韓國阿基師稱號的他，代言的泡麵也不讓人失望。

》NO.6 農心 安城湯麵

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在韓國有國民泡麵的稱號，地位就像我們台灣的統一肉燥麵一樣，沒有過度浮誇的味道，平平淡淡，但也最讓人吃不膩。

》NO.5 農心 辛拉麵

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這就不用多加贅述啦！鼎鼎大名的辛拉麵，懂吃的人一定知道，這不加二片起司、一顆蛋，怎麼會對得起這包泡麵。

》NO.4 八道 炸醬麵

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沒錯！依舊是李連福主廚代言的炸醬麵。它與炸王炸醬麵不同的是，它使用的炸醬是醬包而不是粉包；吃完麵後再加點飯，完美。

》NO.3 不倒翁 金螃蟹海鮮風味拉麵

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「金螃蟹」有多好吃？在好市多上架之後，馬上掀起搶購熱潮，每個人一箱一箱搬，都讓人有種錯覺是不用錢嗎？但吃過之後，果然名不虛傳，獨特的風味讓人一吃就上癮！吃的時候別忘了那泡辣油，那是整包麵的精髓啊。

》NO.2 不倒翁 牛肉海帶湯拉麵

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不吃辣的朋友，極度推薦這一款牛肉海帶湯拉麵。香濃的牛肉湯配上滿滿的海帶，不知不覺就吃完一碗，冬天時來一碗，整個幸福感爆棚。

》NO.1 農心 辣白菜拉麵

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辣白菜拉麵實在是一款百吃不膩的口味。不會太辣的湯頭，吃得到泡菜，酸酸辣辣的滋味，也是吃到停不下來；老饕級的吃法，你可以打一顆蛋再碗中微攪散，泡麵煮好後用，先用熱湯將蛋花沖熟，再放入拉麵，那碗辣白菜蛋花湯，只有試過的人才知道它的厲害。

(中時新聞網)