9月28日晚，南京國家領軍人才創業園，一場直播帶貨活動正在熱鬧舉行。為台青在南京就業創業站台的大V，有主播唐笨笨笨、台青骨干以及南京市台辦主任張屹等。

創無垠·後浪——2020台青創贏未來行動

這是“創無垠·後浪——2020台青創贏未來行動”活動的一個片斷。此次活動由南京市台辦及南京市發改委主辦，省台辦副主任孫繼兵、市發改委副主任張雁寧，南京市台協常務副會長吳明宗、陳建萍等，以及近百名來自江浙滬地區的台灣青年出席活動。

張屹表示，今天我來參加這場直播帶貨，想要達成兩個目的，一是促進體驗，動員組織更多的台青朋友關注了解當下正流行的電商直播和線上營銷等新商業模式，積極探索更多更好的台青就業創業形式；二是上陣吆喝，為在大陸發展的台企宣傳推介台商、台青、台灣產品。

創無垠·後浪——2020台青創贏未來行動

直播分為兩部分，上半場叫“為寧代言台灣好物”，我茶、南京銀杏湖樂園、四季瑞禾、溢態環保、旺旺食品等知名台企的產品將與網友見面。下半場叫“一起來為南京好物拼單”，向網民朋友積極推介南京好物拼單，包括故鄉島養生梨膏、新概念農業紅標雞、江蘇昱瑩羽毛生產的羽絨被羽絨衣以及85度C提供的代金券電子券……等等。

創無垠·後浪——2020台青創贏未來行動

來自南京紅標雞農場的台灣90後謝丞恩說起參加這次活動的感受，用了“非常榮幸”四個字。她說：“我父親在南京溧水創立紅標雞農場，至今已有12年了。現在我來接盤，想做的就是品牌文化輸出和商業化變現。現在新電商和直播帶貨是最受關注的新型商業業態之一。我開拓新電商的計劃將分三個步驟：一是通過短視頻和直播增加紅標雞農場的曝光度，二是為客戶創造沉浸式體驗，三是通過短視頻和直播帶貨獲利。希望能借助現代科技，實現自己的商業目標。”

創無垠·後浪——2020台青創贏未來行動

何思穎是南京市台青會主委，也是參加這次直播帶貨活動的大V。“對一些台青來說，這樣的直播帶貨活動很新鮮、很有吸引力。這次我們組織了許多台灣年輕人參加這一活動，就是要讓他們了解電商平台和直播環境這些新商業業態，便於台青未來更好地在南京就業創業。” 何思穎說。

創無垠·後浪——2020台青創贏未來行動

(中時新聞網)