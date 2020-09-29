中秋節4天連假即將到來，高速公路局預估連假首日，國道恐創下歷年中秋連假最高紀錄，交通量將直逼大年初一規模，且中秋連假東部訂房率已近7成，屆時宜花東將湧入車潮，宜蘭縣警察局今天（29日）表示，各分局同仁將堅守交整崗位，全力維持交通秩序，並確保行車正義。

宜蘭縣警察局表示，根據高公局期前預估，國5南下車流自9月30日上午10時起至10月1日下午6時，將造成雪隧長時間壅塞回堵；10月2日、3日上午亦將湧入車潮，預估收假日才會恢復正常。

北上部分預估2日下午1時起出現車流，3日、4日從上午9時至晚間9時將是車流高峰。另蘇花路廊預估南下最大交通量為10月1日、2日，北上高峰則出現於10月3日，建議用路人多搭乘大眾運輸，或避開尖峰車潮以節省旅行時間。

宜蘭縣警察局預估使用2590人次警力及535人次民力，全力投入國5及蘇花改周邊道路與各風景區加強交通疏導工作，針對突發性壅塞以交通快打警力即時反應、快速到崗，立即排除回堵情事，並透過先期掌握各種路況，落實路況查報機制，預防機先。

(中時 )