儘管11月美國總統大選被視為股是今年最大變數，但美國歷史最悠久、至今學術仍名列前茅的賓州大沃頓商學院財務金融教授席格爾(Jeremy Siegel)周一說，不論川普(Donald Trump)連任或拜登(Joe Biden)獲勝，明年美股都是強勁的多頭格局。

川普多次暗示拜登當選會對股市產生負面影響，甚至跌到零，並把股市上漲當成自己的政績；拜登提議公司稅率由21%調升至28%，他也想提高長期資本獲利所得稅率，即使是其在華爾街支持者都不諱言，拜登當選會讓股市下跌。

席格爾看多主因是因為貨幣供應量大增、疫情改善，以及更強的產能，他也不反對某些分析家所說，拜登的政策隨著時間拉長，可能更有利於建立更完善的市場。

在席格爾看來，目前股市似乎失去動力，並不是因為持續寬鬆貨幣政策刺激力道已經見頂，而是疫情仍在抑制流動性。他表示，只要疫苗問世還有2021年對疫情憂慮消失，Fed(聯邦準備委員會)和國會數兆美元規模的「巨大流動性爆發」力道就會顯現，交易量會大增。

此外是較為新穎也充滿爭議的觀點，席格爾認為疫情改善了企業體質與效率，他說：「企業已經減少了不需要的、沒有生產力的人，降低了開支。」

不過基本上席格爾同意，總統大選前股市不會有多少進展。他說：「在缺乏經濟刺激方案還有大選充滿不確定下，很難看到現在到11月第1周這段期間股市會有多少表現。2方面的不確定性會繼續影響市場。」

(中時新聞網)