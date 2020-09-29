大陸「賽馬」真的要來了！大陸農業農村部、國家體育總局29日聯合印發《全國馬產業發展規劃（2020-2025）》，提出到2025年現代馬產業發展的框架和體系初步形成，運動用馬數量將達到10萬匹，舉辦國家級國際級賽事達到150項，並打造一批優勢產區和主要馬種的自主品牌賽事和活動。

消息一出，29日A股市場的賽馬概念龍頭直線飆升，羅牛山成交量突然變大，大單湧入，在1分鐘內股價急速拉升至漲停板。海南瑞澤、珠江實業、天山生物、中體產業盤中也急速拉升，一度大漲4％以上。

金融投資分析平台《環球老虎財經》指出，自2018年「鼓勵發展賽馬運動」被提出以來，市場對賽馬的熱情一直揮之不去。過去兩年裡，賽馬概念股也遭到頻繁炒作，但由於風聲未定，板塊表現也是起起落落。如今兩部門聯合出台相關規劃，賽馬這次可能真的要來了。

除了上述量化目標之外，這次出台的《規劃》，還打開了市場對「賽馬競彩」的想像空間。

(旺報 )