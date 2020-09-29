針對香港國安法可能研習中國問題的學生進行制裁，英美等國知名學府近期採取一系列措施，防範香港政府對其學生採取不利的行動，其中包括要求在該校研究中國問題的學生以匿名的形式上交作業，以及在相關網路課程中禁止錄影或對外分享。

英國《衛報》報導，為避免香港政府藉以對牛津大學學生的政治態度進行制裁，牛津決定課堂上的作業以匿名方進行，小組討論改為一對一進行，課程中也禁止錄影或對課堂外的團體透過網路分享。

報導說，香港國安法實施後，將賦予中國大陸與香港政府可以針對香港與非香港居民的行為或言論進行制裁。此舉可能影響一些擁有與大陸或香港有家庭關係的學生或研究人員。

《華爾街日報》亦報導，一些美國精英大學的涉華課程也採取了類似措施或進行了調整。普林斯頓大學上中國政治課的學生在他們的作業上使用代號而不用姓名，以保護他們的身份；安默斯特學院一位教授正在考慮使用匿名線上討論，以便讓學生自由發言；哈佛商學院學生如果擔心風險，將可獲准不參加政治敏感話題的討論等。

報導說，普林斯頓大學政治系的助理教授楚克斯(Rory Truex)在「中國政治」這門課的教學大綱上，特別註明「本課程恐涉及被中國政府視為政治敏感議題的內容」。他表示，「美國學者不該自我審查，作為專門教授中國相關科目的學者，如果我們因害怕激怒中國政府而停止談論敏感議題，那麼我們就輸了。」賓州大學政治學系教授金駿遠 (Avery Goldstein) 談到，一旦學生在網路上選了他的課之後，將寄出教學大綱，並強調課程恐包含敏感內容。「我們必須讓學生決定他們是否想上這堂課，因為最終是他們自己會受到影響。我會非常明白的告訴他們，我無力保護他們。」

任教於德州大學奧斯丁分校的錢喜娜助理教授 (Sheena Greitens) 在推特上寫道，很多大陸學生因新冠疫情返國，並透過線上的方式上課。在大陸進行線上課程可能遭到監控，參與敏感議題的討論可能會為他們帶來麻煩。針對普林斯頓大學所採取的相應措施，她對努力保持學術自由和學生安全的作為感到驕傲。

《衛報》指出，過去4 年中在英國接受高等教育的大陸學生人數增長了1/3以上，現在總數已經超過了12萬人。2018~2019年，非歐盟學生當中有35%來自中國大陸，他們與其他外國學生一樣，要支付比英國人高2~3倍的學費，是英國大學的重要經濟來源。

(中時新聞網)