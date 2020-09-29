八里療養院中秋團圓烤肉趣 康復樂活更有力（八里療養院提供／戴上容新北傳真）

中秋佳節月圓人團圓，衛生福利部八里療養院在9月29日讓全院350名病友分三個梯次參與中秋烤肉活動。烤肉向來是病友最喜愛也最期待的活動，除嚴格把關食材的新鮮和衛生外，並將病友分成8人一組，各組自行烹食調味，該院的職能治療師全程在旁協助及安全提醒，讓病友們都能安全健康地樂在的烤肉活動中。

職能治療師陳詩雅指出，透過烤肉活動給予病友技能及團隊合作的經驗與學習，可以展現病友平日的復健訓練成果，烤肉過程也能讓病友增加成就感和自我肯定。所有參與烤肉的病友在活動前，會在會心團體中進行以「中秋」為主題的繪畫比賽作文比賽，自由創作讓病友發揮創意進行創作，活動當天除了針對前三名和佳作得獎者的頒獎之外，也準備了60顆月餅加辦摸彩活動，讓病友度過一個熱鬧的中秋節！

職能治療科張自強主任指出，該院職能治療復健訓練活動有很多，除了節慶活動如中秋烤肉外，還有庇護性工場或商店、院內工作實習以及職業訓練如烘焙、清潔等課程，目的就是為了要重建精神病友的生活能力、工作習性、工作態度及工作技能等。本次中秋烤肉活動也會注意到飲食的衛生，除了吃東西外也是配戴口罩，在歡度佳節之餘也不忘疫情期間的安全。第一名的獲獎者阿德，繪畫中充分呈現中秋節的嫦娥奔月傳說及歡樂氣氛，也表示感謝醫院辦理這麼棒的應景活動。

衛生福利部八里療養院院長張介信表示，看似平凡的中秋烤肉活動，對病友來說卻是很具意義的精神復健活動之一，配合中秋節慶辦理烤肉活動，除了讓病友感受到節慶時團聚的喜樂氛圍外，就是為了要提醒病友們季節的更替以及相關的民俗風情，不讓病友與社會脫節，這也是該院一直朝著全方位及多元化精神醫療照護而努力的目標。

(中時 )