造成痘痘失控的原因有很多種，很可能是生活作息不正常，也可能是吃太多油炸食物，甚至換季都可能影響，但當痘痘來襲，該怎麼處理呢？除了基礎保養，最好就是早睡早起，多運動，少吃甜食和油炸類食物，擠痘痘更是大忌，這些大家可能都知道了，但今天要來破解一些迷思。
．心理因素也會影響皮膚
心情焦慮煩躁，會導致臉部油脂分泌加劇，甚至壓力也會造成內分泌失調，當賀爾蒙失衡，就會瘋狂冒痘，且要是因此失眠，熬夜整晚更是讓肌膚變差，因此常保愉快的心情是很重要的。
．長痘痘是因為保濕不夠
很多人都會說，肌膚出油是因為太乾，當保濕不夠，油脂就會快速分泌，這是錯誤的觀念，當然保濕非常重要，但其實出油就是出油，太乾就是太乾，兩者之間沒有什麼關聯。
由於痘痘是塞住毛孔的角質，加上皮脂作用旺盛，導致細菌孳生的發炎反應，因此如果還亂擦保養品，只會讓毛孔被塞得更滿，讓痘痘的情況惡化，反而造成反效果。
．衛生習慣不良才會長痘痘
通常會長痘痘．大部分是體質遺傳家庭成員，基因會影響到這種情況發生，且容易長痘痘的肌膚上有大量丙酸桿菌，就是很正常的現象，因此細菌不會引發痘痘，但如果已經有痘痘肌的情況了，又衛生習慣不良，就會導致情況更嚴重。
(中時新聞網)
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