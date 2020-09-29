NBA總冠軍系列賽預計後天上午9點開打，湖人當家球星詹姆斯能挑戰一項紀錄，那就是單場得分超過30分以上的場次，因為詹姆斯目前落後「籃球之神」喬丹保持的紀錄只有3場差距，不過在擅長防守的熱火諸將面前，詹姆斯想要超越的難度相當高。

詹姆斯早已是NBA季後賽多項數據之王，但他在過去10次率領球隊闖進總決賽的過程當中只有20次單場得分超過30分以上。然而喬丹在6次帶領公牛在總決賽全部奪冠的紀錄上共有23次單場得分破30分，這個紀錄至今無人能破，就看本季詹姆斯能不能在熱火的強力防守下有出色的表現了。

湖人已故巨星布萊恩，他在6次總決賽的過程中幫助球隊拿到5座總冠軍，而且有13次單場得分超過30分，僅次於喬丹與詹姆斯之後名列史上第三。

因傷整季報銷的籃網大哥大杜蘭特，在4次參加總冠軍系列賽當中9次得分破30分，勇士一哥史提芬柯瑞在2015-16球季至2018-19球季這段期間3次和騎士爭冠，去年不敵暴龍，柯瑞4次總決賽7次得分超過30分。

至於手中有5枚冠軍戒的馬刺退役名將鄧肯，6次總決賽也不過只有4次得分超過30分；而得分能力堪稱全聯盟前五的火箭「大鬍子」哈登，生涯也僅有1次總決賽經驗，而且還是當年杜蘭特坐鎮的雷霆時期，哈登還只是小弟而已。

由此可見，一位偉大的巨星不但自己本身實力要夠，背後還更要有一支強大的球隊，否則即便是昔日的「郵差」卡爾馬龍、「大猩猩」尤恩等人都只能感慨不已。

(中時 )