兩老也自搭瓜棚種植藤蔓類作物。（黃婉婷攝）

許雲祥說，曬乾、研磨後的米糠也能再加工拿去餵魚。（黃婉婷攝）

友善耕作不僅能生產安全農產品，也對環境永續有益，桃園楊梅1對老夫婦種田超過1甲子，自去年開始施行有機工法，使用天然肥料、手工除草，採類魚菜共生的方式耕種生態米與蔬果，並在兒子的協助下自產自銷，不僅能吃得健康，也讓消費者少了食安疑慮。

95歲的許雲祥與87歲的池三妹結縭60餘年，早年靠著務農與從事公務，拉拔5個兒女長大，30年前退休後，轉而專心耕種，靠著從731號埤塘下來的乾淨水源，小規模的種米種菜，供自給自足，去年在兒子池富勇的協助下，有規模地出產生態米，正式開啟友善耕作之門。

許雲祥總共種植7分多地的水稻，每日凌晨4點多，兩老便會起床穿戴務農裝備，前往農田巡視，利用機器進行插秧、翻土、施肥等工作，並捨棄化肥與除草劑，改為雞屎堆肥與人工除草，順應自然；水稻曬乾、研磨後的米麩與地瓜菜葉則丟到池塘內，供魚群食用。

「我們都吃蟲剩下來的啦。」池富勇說，爸媽長年使用生態工法栽種，除使用天然肥料外，養殖吳郭魚、草魚的池塘水，也能順流而下灌溉稻米、蔬果，讓作物吸飽養分。由於沒灑農藥，菜葉多少會被蟲子啃咬，也代表著無毒天然的正字標記。

為了推廣自家生態米，池富勇靈機一動，與老同學黎燕星合作，在聆聽台北赤蛙鳴叫的活動中，送出杯裝生態米，杯套則印有「保育高榮台北赤蛙」字樣，及「高榮生態米」與夫妻Q版畫像，以在地文創方式行銷兩老的心血，兼顧行銷與生態推廣，一舉兩得。

(中時 )