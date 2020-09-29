根據TrendForce旗下顯示器研究處表示，2020年電視面板產能受到電視尺寸持續增長、新產能放量速度減緩，以及下半年IT需求暢旺所擠壓，導致全年度出貨量僅2億6753萬片，年衰退6.2％；出貨面積則預估年增0.7％，達到169.6百萬米平方。因產能受限，使得今年電視面板與整機的供需比由2019年的31％收斂至24％，成為支撐電視面板價格上揚的基石。

TrendForce分析師陳巧慧指出，雖然樂金顯示器(LG Display)延後關廠時程，然其韓國電視產能面積僅占全球3％，對於目前供不應求的市況改善有限；下半年又因部分面板廠在新產能放量速度不如預期，使電視面板產能以面積計算較上半年僅增1.1％。

另一方面，傳統旺季帶動大尺寸產品需求回溫，有助於電視面板平均尺寸往48.7吋邁進，然在產能增幅有限的情況下，電視面板供給緊俏，讓下半年電視面板與整機的供需比收斂至9％，激勵電視面板價格第三季及第四季預計平均分別有30％、10％的上漲空間。

2021年雖然預期將有華星光電(CSOT) T7及惠科(HKC) 長沙(H5)兩條新產線的加入，然受到三星顯示器(SDC)預計於今年12月關閉韓國生產線，而同時間各家面板廠皆將中心放在生產IT產品和超大尺寸電視面板為主，預計明年電視面板供給量將縮減至2億5664萬片，年衰退4.1％，而出貨面積則年增3.5％，達到達175.5百萬米平方。

除此之外，電視面板出貨的平均尺寸會進一步放大至50吋，受到供需持續交互影響，預估電視面板與整機的供需比將由2020年的24％收斂至2021年的20％，這意味著供不應求態勢仍將持續。

(旺報 )