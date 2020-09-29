桃園市龍潭區武漢路的尤加利樹長得高且茂密，時常會高到碰觸高壓電線和變電箱，讓附近居民看得心驚膽顫，深怕一遇颱風或是鋒面大雨，路樹便會倒塌或枝幹掉落打壞高壓設備，危及人身安全，經當地里長反應後，目前台電已派員修剪完畢。

日前有龍潭居民反應，武漢路周邊的幾棵大樹已高聳參天，與路旁高壓電線和變電箱齊高，部分枝葉也倚靠在電線上，擔心未來恐出現導電意外，期盼公家單位能夠進行危機處置，以策民眾安全，否則雨天行經周邊的路人恐怕會「倒大楣」。

武漢里長羅淑琴指出，該處多種植尤加利樹，枝葉生長速度快，一轉眼時間就茂密無比，以往路樹會在防汛期修剪完畢，目前時序已來到秋季，未來仍可能有颱風、鋒面大雨襲來，倘若民眾向上反映，便會立刻在防災群組通知公所與台電前來處理。

台電指出，正常來說，路樹和電桿電線應保持1.5米的距離，若太過接近就可能導致線路磨損，影響周邊供電，且電線掉落後恐出現感電危機，因此接獲通報後，便會立即派員前往現勘，清除多餘枝葉，也表示此案已在上周狀況排除，民眾無須擔心。

針對上述情事，龍潭區公所主任秘書黃世琪表示，龍潭除市區之外，許多路段都有原生樹木、路樹倚靠高壓電線的問題，除要求鄰里長特別巡視及注意外，也橫向聯繫台電公司，進行修剪作業與排除危機，才不會讓小問題再度擴大。

(中時 )