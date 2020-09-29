葉峻男將祖傳米龍科儀變成藝術創作，攜手十鼓擊樂團20周年慶兼台南藝術節開幕之作「島嶼傳說」演出。(曹婷婷攝)

十鼓擊樂團今年邁入創團20周年，配合台南藝術節開幕，耗資千萬、全新打造新作「島嶼傳說」，以台灣12大節慶為主題，10月31日、11月1日將在國定古蹟億載金城戶外公演。

十鼓擊樂團團長謝十表示，20年前十鼓於億載金城挑戰百人擊鼓，20年後再度登上這一處古戰場作為舞台，花1年多時間籌備台南藝術節開幕表演，以台灣整年12大節慶與多元民族傳說故事為主題創作，並跨界邀約台南愛樂管絃樂團及滯留島舞蹈劇場參與，鼓術與舞蹈、原民古調、節慶儀式結為一體。

謝十說，主舞台搭設20公尺高節慶孤棚，搭配竹林山景視覺效果，保障讓觀眾有截然不同視覺饗宴。「島嶼傳說」故事有110分鐘，以原民傳說、客家義民精神、常民生活等故事為題材，謝十作曲「憶想之門」是以台灣宋江陣為發想，創作出不同以往的節慶神祕篇章。

台南市政府文化局副局長周雅菁表示，台南藝術節今年是第9度舉辦，每次開幕都是安排重量級團隊演出，今年邀請十鼓推出創團20年大戲，服裝、舞台、燈光、場景都將讓觀眾耳目一新，只有10月31日、11月1日2場演出，在億載金城欣賞演出座位有限，搶票要快。

(中時 )