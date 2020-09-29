信義房屋為了重新凝聚社區向心力，與利百代合作舉辦「我的社區｣繪畫比賽，成績公布，今年共有了1553個社區參加本次活動，收到將近5000件作品，大幅超越去年的3387件。評審一致認為此次參賽作品較去年更為精彩，並且依主題、創意及配色選出318件優質畫作，即日起至10月15號都可至｢社區幫線上美術館｣欣賞得獎作品。

信義房屋我的社區繪畫比賽全國金獎謝子樵作品(圖/信義房屋提供)

「我的社區｣繪畫比賽依照年級分為三組，評審由「新北市學生美展」豐富評審經驗的徐坤德、王鈴蘭、邱美惠老師擔任，當中4-6年級組全國金獎得主謝子樵的作品以人與人之間的互動、友善的鄰居和商店為基底，展現出社區中大家是鄰居也可以是朋友的濃烈情感。謝子樵的父母也表示，今年妹妹也有參加比賽，全家一起相互討論畫作主題以及用色，家人的心都因為信義房屋繪畫比賽凝聚在一起，成功拉近家庭、鄰里之間的情感。

謝子樵小朋友獲頒信義房屋繪畫比賽高年級組全國金獎(圖/信義房屋提供 )

評審也說謝子樵的作品主題明確、畫面主角強而有力、整體色調營造豐富非常活潑。同時三位評審們也表示今年透過孩子們的繪畫創作，看見社區美好的一面，加上｢社區幫線上美術館｣，讓這些優秀作品可以分享給大家一同欣賞，讓幸福與美學一同變大。

信義房屋左營高鐵店今年收到140件作品，是全國收件數最多的分店，陳麗蘭店長表示，去年繪畫活動小朋友與家長的反應就非常熱絡，今年遇到疫情，更希望為週邊住戶與小朋友創造溫馨但不群聚的繪畫活動，所以特地將繪畫同樂會移到週邊的公園或分店門口開放通風的地點舉辦，獲得社區住戶熱烈迴響，更有許多熱心媽媽在社區群組分享活動，陳麗蘭店長也將作品展示在分店櫥窗，小朋友們開心地紛紛邀約家人或同學來觀賞畫作。

今年以來信義房屋深耕社區服務，從社區防疫、紗窗修繕、環境清潔到中元普渡等各式社區活動..等，讓社區住戶重拾開朗的笑容，這次繪畫比賽更邀請擁有72年歷史的文具品牌利百代共同合作，提供專屬彩色筆禮盒，用信義房屋跨界整合的力量讓社區更美又更好。

(中時新聞網)