三重商工獲得教育局「教育加速器計畫」經費挹注，三重商工今(29日)上午，與睿錤精密科技有限公司簽訂產學合作，睿錤精密科技有限公司由總經理張睿瀚出席簽約儀式，與三重商工校長林清南簽署產學合作備忘錄，林清南於簽約儀式中除了表達對產業代表的感謝外，也提出將於三重商工模具科成立「微型精密模具育成中心」。

三重商工表示，睿錤精密科技有限公司成立於2008年，致力於生產高品質的塑膠射出模具、塑膠鋼模具和鋁壓鑄模具。台北工專機械系畢業的睿錤精密科技有限公司總經理張睿瀚表示，2008年金融海嘯後，有感於微型射出與精密模具技術之創新、整合將成為下一個新世代中製造業的藍海，因此決定把自己在業界專研十多年的模具所學經驗，結盟了國外科技產業的夥伴，共同經營歐美接單，由台灣製造出口的產業模式。

張睿翰表示，廠商捐贈學校實習機具後，便需由各校自籌後續維修，在技術的更新上也多所設限，張睿翰總經理非常期待與三重商工攜手合作，透過成立「微型精密模具育成中心」，善盡企業社會責任（CSR），打造圖「利」學生，營造不一樣的產學合作模式，力求產學雙方共同「達成夢想、豐富人生」。

三重商工校長林清南表示，三重商工以落實技職教育務實致用精神為本，以培育新北精密機械人才為使命，近年透過「教育創新加速器計畫」持續更新教學設備及技術人才培訓，三重商工109學年度與睿錤精密科技有限公司及振發實業有限公司不綁約的產學合作模式，更能為經濟弱勢的學生開闢出另一條既務實也更加寬廣的未來出路。

(中時 )