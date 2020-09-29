美女學霸馮琪淯。(本報系資料照)

跟台大醫學系美少女在東區聊天（National Taiwan University College of Medicine）黑男邱比特

雄女學霸正妹馮琪淯（小馮）2018年以全校第一名考上台大醫學系，才貌雙全的表現讓她一舉在網路上爆紅，成為另類網紅。然而時光匆匆，小馮也成為忙碌的大三生，近日更被知名YouTuber黑男在東區街頭捕獲，還難得透露讀醫學系辛苦一面，引發網友熱議。

黑男近日上傳影片「跟台大醫學系美少女在東區聊天」，這次被捕獲的女主角竟是在PTT赫赫有名的女神小馮。而小馮在影片中穿著一襲韓系碎花洋裝，清純美貌明顯又升級，而在接受黑男訪問的前一刻，她才剛被2男搭訕，足見魅力驚人。

有美貌又會讀書的小馮，當然也被好奇問及讀醫學系最辛苦的地方是什麼？小馮坦言競爭壓力大，「同學都很強，大家都非常認真，然後又聰明，就是即使你覺得表現還不錯，但是大家都比你表現更不錯，差不多是這種感覺。」

個性謙虛的小馮，還透露了自己的弱點，原來她認為自己個性比較懶散，愛睡覺，平常的休閒娛樂則是畫畫，同時也笑說自己目前人生中最重要的事情，就是把課業顧好。

小馮現身東區被捕獲的這支影片，今（29日）也登上表特版，引發鄉民討論，不少網友也紛紛留言「小馮越來越正了」、「戀愛惹」、「超美超聰明的女孩子」、「靠，這不是PTT女神小馮嗎XDD 這影片還不看爆AAAA」、「小馮漂亮、聰明又有才華（繪畫），也很幽默正向，之前被媒體網友攻擊的那麼慘，她還能拿來自娛娛人，推一個」。

(中時新聞網)