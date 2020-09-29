南韓國際廣播電台29日報導說，美國國務卿蓬佩奧和大陸外長王毅均將於下月初訪問南韓，在美陸矛盾加劇、擬在朝鮮半島開展外交戰之際，美國總統軍控事務高級特使馬歇爾．比林斯利（Marshall Billingslea）28日訪韓時指出，大陸增強核武器加大了威脅，強調美韓須加強合作。

比林斯利28日訪問南韓外交部，與外交部多方外交調整官咸相旭就美韓裁軍與不擴散領域合作方案進行了討論。他表示，大陸增強核與飛彈是重大威脅，強調與南韓加強合作的必要性。

另據《朝鮮日報》報導，比林斯利28日在美國駐韓大使館宣傳科召開國內媒體記者會時表示：「在訪韓期間，我同南韓高層官員就大陸飛彈和核運載工具的威脅進行了討論，南韓也非常理解這種威脅的屬性。」

對於美韓之間是否就大陸非常敏感的中程飛彈部署問題進行了討論，比林斯利說：「我們不準備與同盟國討論特別的軍事能力（中程飛彈），現在說這種話還為時過早。」但有分析認為，他接連訪問韓日並展開亞太巡訪，是為了在兩國部署中程飛彈而進行的探索戰。

比林斯利在訪韓期間與高層官員、多個政府機關會面，表示「共享了在暗中迅速增長的中國軍備增強情報」，強調了大陸核武器與飛彈威脅的具體數據。他說：「中國不受《中導條約》（INF）的約束，在過去30年裡開發了1000至2000枚巡弋飛彈並進行了部署。對於這些內容與核運輸手段，我們也向南韓進行了說明。南韓理解這種事件的嚴重性，對此感到高興。」他破例兩次對大陸使用了「核武惡霸」（Nuclear Armed Bully）的激烈措辭。

對於大陸飛彈威脅，比林斯利強調需要有效的飛彈防禦能力，他說：「為了保護亞太地區的美軍和美國本土，飛彈防禦是道德和倫理的義務。期待美韓在看起來適當的程度上聯手工作。」

另據日本共同社29日報導，轉往日本訪問的比林斯利29日舉行線上記者會，就明年2月到期的美俄《新削減戰略武器條約》（新START）延長磋商表示，若俄羅斯能接受美方提出的條件，也可能會在11月美國總統選舉前達成協議。

美國要求俄羅斯接受把所有種類的核彈頭作為限制對象、讓大陸也參加下一輪裁軍條約「框架協議」，但美俄立場存在分歧，今後的談判中能否相互妥協是外界關注的焦點。

比林斯利就新START表示不滿稱：「美國90％以上的核武器被列為對象，而俄羅斯卻僅為45％左右，中國則為零。」在此基礎上，他表示新框架協議「對俄方而言也是非常妥當的提案」，謀求俄方的同意。

比林斯利還表示，即便現階段大陸無意參加下一輪裁軍條約，俄羅斯若能接受框架協議，也可以實現新START的延長。

另一方面，比林斯利還批評大陸軍方去年發射多枚彈道飛彈，並表示關切稱「（由於軍擴）威脅正在急速增大」。他希望日本政府積極勸說陸方參加軍控對話。

(中時 )