今晨高雄相當不平靜，苓雅區一家知名酒店遭人連續2次砸店，接著三民區大連街上某家茶行前私人休旅車也遭砸毀，由於地點敏感，稍不慎就會引起道上腥風血雨。警方已火速逮回砸酒店3嫌。稍早，高雄市警察局長劉柏良開記者會嚴正聲明，絕不允許外地不良份子破壞治安，如果有，一定嚴打。

據了解，警方目前也比對出8輛相同自小客車同時出現在2個案發現場，目前已逮捕3嫌，顯示兩起案子有關連性，高雄市警局長劉柏良也在今日下午開記者會說明案情。劉柏良針對此案大方表揚員警大膽用槍，及時遏止犯罪，而目前已整合高雄與台南警方合作，將持續追捕涉案人。

劉更說重話，「不容許外地不良份子破壞高雄治安，如果有，一定嚴打。」嚴重斥責外地份子到高雄滋事的行為，並強調高雄警將與刑事局落實「三打策略」，將向上溯源，必要時也會根據證據朝向組織犯罪方向偵辦，強調絕對要「遏止這種囂張氣焰」。對於遭砸的店家，劉柏良也盼望事發店家能自我檢討事發原因。

警方調查，目前查出涉案車輛都非設籍高雄，而且還事先前往知名酒店刻意連續挑釁後，施放大龍炮並砸店，歹徒針對性強烈，甚至還前往高雄當地知名聞人所開設的茶行砸車。

知情人士表示，該位聞人為人海派，地方勢力雄厚，在高雄結交不少黑白兩道及政商好友，他所開設的茶行平常更是各路人馬喬事的地點，號稱是「高雄黑白喬事聖地」，即使再有實力的兄弟，都不敢在此地動槍動武。但是凌晨這批歹徒竟然敢公然侵門踏戶，讓不少人相當驚訝這幫人背後的人物是哪一路兄弟。

(中時新聞網)