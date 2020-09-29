一位民眾今(29日)下午表示「台中好市多目前人爆多，光排隊已經30分鐘還是走不到收銀台，要來的人請三思！」（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

再過1天就要放連假！不少人已準備好烤肉團圓慶中秋，在連假開始前更是各大賣場的補貨潮。有民眾表示，今（29日）下午去美式賣場好市多（Costco）採購遇到爆炸性人潮，排隊30分鐘都走不到收銀台。這景象也讓不少網友驚呼「都不用上班嗎？」但過來人則表示：台中正常發揮。

一位民眾今日下午在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」，上表示「台中好市多目前人爆多，光排隊已經30分鐘還是走不到收銀台，要來的人請三思！」照片中盡是滿滿的排隊結帳人潮，讓不少人難以置信表示「今天不是平日嗎？」

好市多台中店滿滿的排隊結帳人潮，讓不少人難以置信表示「今天不是平日嗎？」

貼文一出網友紛紛表示「大家都不用上班，真好」、「還真感謝有這篇文，本來要過去的」、「每年中秋前一星期根本不敢去」、「後天可能門都進不去」、「不能中秋節前去，人會多到無法動彈！」、「 中秋節前的正常能量釋放」、「我還在排隊等進去」。當地人指出，好市多台中店沒有上班日區別，台中每天都是這樣的情形，「平日人也超多，假日人多到不想去」。

不過也有人頻緩指出，「中秋節前後的正常現象，北屯店開幕之後，應該有機會解決這個問題......」、「現在就是要等北台中的店開了之後，就能舒緩南台中的人潮了」、「再忍耐一下，北屯開了應該分散一點啦」。

面對中秋連假前備貨滿滿的備貨人潮，有過來人解釋，因為中秋節快到了，最近很多肉品折價，當然很多人，建議民眾結帳時，「推車往左邊移動就對了，不要往右邊靠近藥局那邊比較慢。」也有人分享，可以早上「9點到先排隊，一開門就馬上去逛。」先想好要買什麼了，快速拿完就走絕對不塞。另外，網友指出，依照去年狀況，要到中秋節當晚，賣場上才會沒人。

(中時新聞網)