幸福企業員工福利再升級！德商安聯人壽，傳承安聯集團130年的經營歷史，為了鼓勵推動「多元與包容」（Diversity & Inclusion）的文化及價值觀，宣布自2020年10月1日起，全面提升員工福利，女性員工有薪產假將由原有法定的8周（56天）增加至四個月（120天），不僅凌駕業界，這也是安聯人壽繼鼓勵員工投入企業公益活動的「公益假」，及讓員工能運動充電的「健康假」之後，又一員工福利創舉。

全球零工經濟崛起，企業加碼員工福利留才！連兩年蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」的安聯人壽，在新冠疫情衝擊產業的嚴峻經營環境下，仍不斷思考如何提供員工更貼心的福利措施，提升員工的幸福指數，安聯人壽總經理林順才表示，「台灣因少子化的因素，預估在2025年邁入超高齡社會，企業需創造更多投入職場、參與勞動的誘因，並增加讓員工可以兼顧工作、減輕家庭負擔的福利，將成為未來企業徵才、育才、留才的重要趨勢。」他指出，「員工是公司重要的資產，安聯以同仁的福祉出發，提出優於現行勞基法的產假福利，除了讓女性同仁在產後得到更好的休養，也能讓員工有更多時間調整步伐及自我準備，以最佳狀態再次回到工作崗位。」

近年來，國外企業極力推廣「多元與包容」的新職場文化，強調尊重且保有個人差異性，透過多元與包容的企業文化，提升個人獨特性帶來的價值，讓員工產生自我認同及工作歸屬感。安聯人壽指出，安聯台灣女性同仁占整體比重約為65％，而在管理階層中更有超過四成五是女性，遠高於一般壽險業，也高於集團平均的38％，凸顯台灣安聯人壽展現的多元與平權；考量女性同仁在職涯發展或親子教養上更需要協助，安聯集團積極推動性別平權，2019年更第四次入選彭博性別平等指數，強調種族、文化、宗教、性別、年齡、弱勢及性取向的多元及包容性，提供多元資源與支持。

打造「多元與包容」的新職場文化，近年來蔚為全球潮流，安聯人壽深信「多元與包容」不該只是口號，應積極落實到工作與生活中，帶動產業的創新和合作。安聯人壽總經理林順才指出，「安聯重視員工生活中扮演的每個角色，對安聯的管理團隊而言，我們始終相信，要讓員工效率提升、專心工作，得讓員工『無後顧之憂』，增加產假就是讓女性同仁可以好好享受與寶寶相處互動的時間、和適應自己人生中的新角色，不僅是人才多元化和包容性策略的具體實踐，更彰顯安聯對企業永續經營之承諾。」安聯人壽未來將持續以創新行動，為員工打造幸福有感的工作環境而努力。

(工商 )