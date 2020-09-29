日本大金空調台灣總代理和泰興業原總經理王玄郎65歲屆齡退休，遺缺由執行副總經理林鴻志升任，今（29）日在和泰興業董事長蘇一仲監交下，進行交接。王玄郎雖卸下和泰興業總經理職務，仍留任和泰興業董事及子公司和泰服務行銷公司董事長職務。

和泰興業表示，和泰興業新任總經理林鴻志，在和泰興業工作長達26年，經歷行銷企劃、媒體廣宣、商品戰略、通路銷售等部門，兩年前，升為執行副總經理，開始做接班準備。今年10月4日正式接棒後，將接受和泰興業集團2025年內營業額增長至千億日元高挑戰目標。

和泰興業指出，林鴻志接任總經理之後，除延續大金空調高品質、高服務、高滿意的優勢外，也會在公司內部啟動多項策略及戰術任務，率領員工突破自我、挑戰極限，繼續實踐和泰興業的企業願景「投入冷凍空調、產業發展，提升生活品質、環境永續，創造美好人生、祥和社會！」

林鴻志表示，和泰興業在董事長蘇一仲帶領下，剛卸任總經理王玄郎過去30多年努力下，奠定良好的基礎，和泰興業去年底也成立新單位、新部門及新公司，做好布局。他希望透過資訊化，提升內勤人員效率，以最合理的成本，達成目標。

(工商 )