「中秋節」在我們國家傳統文化是「月圓、人圓、闔家團圓」的日子，在這個特別日子，漁業署為感謝外籍船員對我國漁業貢獻與長年海上打拼的辛勞，特別於中秋佳節前夕，派員赴萬里、台中、東港漁港會同縣市政府及當地區漁會發送文旦予外籍船員，一同感受中秋佳節美好氣氛及快樂的氛圍。

漁業署指出，在同樣的月光下，有一批從業人員是飄洋過海且離鄉背景為臺灣漁業打拼，以致無法與家人團聚。中秋佳節裡更讓我們為這些外籍船員朋友們的犧牲及貢獻表示感激與感恩，更希望他們不論在何地，也能夠與我們一同共賞著天上美麗的明月。

漁業署表示，海上工作環境與生活條件較陸地不便，外籍船員們處在這樣的工作環境下，其權益及福利更應受到重視，為提升對外籍船員的福利照顧及生活品質，今年年底前漁業署於蘇澳、萬里、深澳、澎湖、東港、新港等六個漁港設置盥洗設施，其中萬里漁港已設置完成，時序已進入秋涼，漁船返港後，外籍船員有熱水可以沖澡，讓這些外籍船員身心皆溫暖，共同努力營造和諧友善之勞動環境。

(工商 )