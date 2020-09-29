國內第三方支付龍頭綠界科技（6763）29日推出「ECTicket禮票券發行平台」，主打一站式快速完成禮券、票券的發行及核銷等服務。綠界科技表示，該平台的推出將協助完成企業發行禮票券價金保管、履約信託最艱難的一步。

根據波仕特市調公司「2018台灣電子券市場大調查」報告指出，台灣電子票券普及率近九成，且滿意度高達八成以上。台灣每年禮票券市場規模更有400億元左右，然禮票券發行最大問題在於履約信託，小店家一般很難通過銀行的風險控管機制，所以使用者多為百貨賣場、便利商店或連鎖餐廳等。

然而綠界的禮票券發行平台採用發行及採購兩種不同類型，發行禮票券的業務主打一站式機制，只要審核通過便可完成「信用卡收單」、「銀行價金保管」及「序號產出核銷」全部流程，店家亦可選擇印出防偽的實體紙本券；而採購禮票券則提供四大超商的商品兌換券及代金券，全台上萬家門市皆可兌換，讓企業無須再為了行銷贈品及員工禮品而煩惱。

綠界科技表示，過往準備一個行銷活動，行銷禮品的採買發送依據活動的規模，往往需要一至三周不等的籌備期外，也需眾多人力投入。小量多樣購買更是常常找不到合適的管道做採購，造成行銷活動籌辦上的困擾。若尋求發行禮票券的平台，多半會收取高額的佣金或手續費，綠界為了減少會員發行票券的困難點，自去年起開始規畫禮券、票券發行服務，希望能幫旗下會員開拓新市場，突破銷售困境增加營業收入。

未來透過綠界科技的「ECTicket禮票券發行平台」，無論店家是實體通路或虛擬業務，都可藉由綠界科技協助信託代理發行票券，還可以採購綠界發行的行銷贈品券舉辦行銷活動、企業贈禮。

法人指出，綠界科技上半年受惠新冠肺炎疫情推升線上消費熱潮，業績屢屢突破新高，下半年瞄準禮票券大餅，看好節慶商機，營收及獲利表現可望更上一層樓。

(工商 )