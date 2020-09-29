搶攻5G換機潮，HMD Global今日宣布首款5G手機Nokia 8.3 5G正式在台上市，除是全球首款支援5G全頻段的手機，內建Android 10系統，附加2年的操作系統升級和3年月度安全性更新，可順利更新至最新的Android 11和Android 12系統，登台更祭出優惠價16,990元，訴求超高性價比，要在5G機海裡殺出重圍。

HMD Global首席產品長Juho Sarvikas表示：「HMD Global致力於提供消費者領先世界的通訊體驗，為滿足廣大用戶對5G手機的期待，Nokia 8.3 5G的設計不僅符合實用性和前瞻性，在Qualcomm® Snapdragon ™ 765G 處理器的加持下，我們得以創造一款全球通用且價格極具競爭力的5G手機。Qualcomm 5G solution能夠將40個不同的射頻元件整合至一個模組中，並支援從600hmz到3.8GHz的5G全頻段，讓此款手機不僅可以暢行全球，也能順應未來技術趨勢，迎接5G的下一步發展。」

Nokia 8.3 5G為業界首款可實現全球漫遊的5G智慧型手機，支援600MHz至3.8GHz 共13個5G頻段，適用於電信業者在全球階段性部署的獨立組網和非獨立組網，並可應對多樣化且持續發展中的5G網路。Nokia 8.3 5G亦是全球首款採用Qualcomm® 5G射頻前端模組的智慧型手機，將超過40種不同的射頻元件整合至單一模組，進而獨步全球成為5G訊號覆蓋率最廣的手機，消費者一機在手不僅可以自在暢遊國際，也能因應5G時代的未來技術趨勢，做好萬全準備。

Nokia 8.3 5G 在台推出極夜藍，建議售價16,990元，凡購機就送6個月100GB Google One 會員，更祭出早鳥優惠活動，搭配「生死交戰」電影上映前夕，開放抽取限量「生死交戰」雙人電影票，更可以限時快閃優惠價1,990元加購輕巧與質感兼具的真無線藍牙耳機BH-705。Nokia 8.3 5G將於10／15於全台Nokia品牌體驗櫃、PChome、 momo、 Yahoo 和各大電商平台以及聯強國際全台經銷通路開放訂購。

(中時 )