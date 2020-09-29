美股週一晚在美國新一波的紓困案有望，加上中國官方報告8月工業利潤暴增19.1%，為連續第四個月成長，數據顯示大陸的經濟體持續復甦。提振華爾街的好心情，推升美股指數連三紅，終場收漲410.1點。

美股收高再度帶動台股早盤以上漲25.34點開出，盤中一度大漲逾百點，不過，因中秋連假在即，在接近11點受到連續假期前調節賣盤湧現，指數由紅翻黑。尾盤時段出現逢低買盤，再度推升指數由黑翻紅，終場收漲4.97點。

蘋果公司今晨收漲2.39%，一早帶動蘋概三王股價走揚，但盤中遇到調節賣壓，導致三王走勢不同步漲跌互見；終場台積電及大立光分別收跌0.12%和0.59%，鴻海則收紅0.13%，其餘蘋概股跌多漲少。

近日走強的金控股族群，今天則呈漲多拉回休息走勢，相關族群漲跌互見。休息已久的被動元件族群，成為今日盤面焦點。在被動元件龍頭廠國巨昨宣布攜手鴻海策略聯盟，未來將結合雙方集團資源，針對關鍵零組件領域的研發能力及技術創新，進而提升產業技術的附加價值與國際競爭力，提供客戶更優質的產品與服務，雙方合作將自第三季起正式展開。激勵國巨股價今天收漲逾4.9%，並帶動相關族群股價走揚。

台股今天成交量依舊萎縮，導致大盤上漲走勢受到壓抑，主要受到中秋連續假期將至，美中關係持續惡化，造成投資人避險情緒升溫，明日若擴量可再攻季線，但因長假在即買盤收手，在量能不濟的情形下，大盤可能難以站穩季線，加上主流不明確，以致功敗垂成。三大法人今現貨賣超0.93億，外資現貨賣超7.05億。

（本文作者為中華財經台分析師黃世民）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)