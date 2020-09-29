新北市東海高中為了讓學生在成長過程中有不同的回憶，上週26日特別設計出富有意義的陽明山「關懷大地行腳愛台灣」活動，東海高中全校師生七百多位不畏雨飄，在陽明山進行淨山活動，學校指出者活動已延續三十餘年，是東海高中的傳統和辦學特色之一。

當日天候雖是微雨，東海高中全校師生七百多位不畏雨飄，在稍冷的山上一路沿著菁山路浩浩蕩蕩在陽明山進行淨山護土愛台灣的活動，透過戶外的路走淨山，讓全校師生深深感受陽明山之美，親身體驗台灣之情。

東海高中學務處高麗娜表示，她和學務處各組長特地設計出，撿拾垃圾的淨山活動，最後以班為單位稱重評比並獎勵，讓學生更有目標前進。在路走過程中全校導師陪同在側，為了提振士氣，學生自發性的歌唱、精神答數，展現了年輕人的活力和朝氣。

高麗娜說，東海高中全校師生在山仔后下車，沿著菁山路走到中山樓，全程近三小時的路程，然後轉至淡水漁人碼頭集結休息，並開展「大家來找碴」的尋寶活動，設計十六個景點讓學生去尋找拍照，並納入班級評分，最後在導師率領下的班級隊呼中，圓滿落幕。

高麗娜指出， 東海高中動員了全校處室和導師共同規劃，經過多次的會議討論最終定案，也由於規劃詳密，讓活動圓滿落幕。近來東海高中喜事連連，汽車科陳柏達勇奪全國技能競賽汽車板金類組金牌，學校極力倡導學生品德教育，連續三年獲得星雲基金會的「三好校園」選拔，多媒體動畫科參加財政部北區國稅局四格漫畫獲得第三名和優選，展現東海高中辦學的努力。

(中時 )